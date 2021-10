Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-5: Nach Diebstahl aus Fahrzeug Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Zwei Unbekannte entwendeten Werkzeuge

Am Dienstagabend (26. Oktober) haben Zeugen (30/39) zwei Männer beobachtet, die Werkzeuge aus einem Transporter auf einem Parkplatz eines Hotels an der Kölner Straße in Frechen entluden. Als sie die Unbekannten darauf ansprachen flüchteten diese in einem Opel Astra. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die die beiden etwa 170 Zentimeter großen, dunkel gekleideten Männer beobachtet haben und Hinweise zur ihrer Identität geben können. Einer der Tatverdächtigen hatte dunkle Haare und trug eine Kappe.

Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Den beiden Zeugen waren die Männer um 21.45 Uhr aufgefallen. Sie sollen zu dieser Zeit mehrere Werkzeugkisten in einen Astra geladen haben. Als einer der Zeugen die Tatverdächtigen angesprochen haben soll, antwortete keiner von ihnen. Nach Angaben der Zeugen stiegen die Männer in ihr Fahrzeug und fuhren ohne das Licht einzuschalten in Richtung Holzstraße davon. Die Polizei ermittelte die Nutzer des Transporters. Diese gaben an, dass Kisten mit Schrauben, eine Feinsäge, ein Stemmhammer sowie ein Pressmaschine aus dem Wagen fehlten. (akl)

