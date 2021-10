Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-2: Jugendliche forderten Bargeld

Brühl (ots)

Ein 14-Jähriger begegnete einer Gruppe Jugendlicher, die unter Vorhalt eines Messers Forderungen stellten.

Der 14-Jährige fuhr eigenen Angaben zufolge am Montagabend (25. Oktober) mit seinem Rad um 19 Uhr aus Richtung Balthasar-Neumann-Platz kommend in die Unterführung der KVB in Richtung Carl-Schurz-Straße. Dort soll er etwa sieben Jugendlichen begegnet sein, die ihm den Weg versperrt hätten. Einer aus der Gruppe soll deutlich sichtbar ein Messer in der Hand gehalten und ein anderer die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem er angab kein Bargeld mitzuführen, durchsuchten ihn die Jugendlichen und ließen ihn danach weiterfahren.

Der Jugendliche mit dem Messer hat kurze schwarze Haare und ist ungefähr 160 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze, halblange Winterjacke der Marke "Hummel". Alle anderen Jugendlichen waren größer als die beiden vorgenannten. Einer von ihnen hatte einen kleinen Schnurrbart.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

