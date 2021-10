Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211026-4: Räuber bedrohte Spielhallenaufsicht mit Pistole

Brühl (ots)

Tatverdächtiger flüchtete ohne Beute

In der Nacht zu Dienstag (26. Oktober) haben Polizisten die Fahndung nach einem maskierten Mann aufgenommen, der die Mitarbeiterin eines Spielcasinos an der Uhlstraße in Brühl bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben soll.

Der Unbekannte soll um 0.30 Uhr das Casino mit einer Schusswaffe betreten haben und einen Zeugen (29), der die Spielothek verlassen wollte, bei Seite gedrückt haben. Im Anschluss sei der Tatverdächtige hinter den Tresen zu der Angestellten (25) des Casinos gegangen und habe ihr die Pistole an den Kopf gehalten und Geld gefordert. Da die 25-Jährige das Bargeld aus der Kasse bereits weggeschlossen hatte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute durch den Haupteingang auf die Uhlstraße.

Der Tatverdächtige war nach Zeugenangaben etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte eine Kapuze auf seinen Kopf gezogen und war maskiert. Die mitgeführte Pistole soll grau oder schwarz gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: "Wer hat zur Tatzeit eine oder mehrere verdächtige Personen auf der Uhlstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben?" Sachdienliche Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell