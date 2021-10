Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211026-2: Unfallhergang unklar - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bedburg (ots)

Am Kreisverkehrsplatz zwischen Harffer Schloßallee und Steifensandstraße in Bedburg-Kaster kam es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto- und Fahrradfahrer.

Ein 25-Jähriger fuhr am Montag (25. Oktober) um 17.45 Uhr mit seinem Auto in den Kreisverkehrsplatz von der Erkelenzer Straße aus ein und verließ diesen in Richtung St.-Rochus-Straße wieder. Dabei soll er einen Zusammenstoß im hinteren Bereich seines Wagens bemerkt haben. Daraufhin habe er im Spiegel einen Radfahrer auf dem Boden liegen sehen. Ob der Radfahrer gegen das Auto gefahren und dann gestürzt sei oder ob er aufgrund eines Sturzes gegen sein Auto gerutscht sei, konnte der 25-Jährige bei der Unfallaufnahme nicht sagen.

Er sei ausgestiegen und habe mit dem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der mit einem roten Fahrrad unterwegs war, gesprochen. Dieser habe eine Platzwunde am Kopf gehabt. Auf Nachfrage habe die Person gesagt, dass es ihm gut gehe und er keine Polizei und keinen Krankenwagen brauche. Der Mann sei aufgestanden und die Steifensandstraße in Richtung "Monte Mare" davongefahren. Eine nachfolgende Autofahrerin habe sich als Zeugin zu erkennen gegeben. Diese Zeugin (54) konnte von der Polizei bisher noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet den verletzten Radfahrer und weitere Zeugen, sich zur Rekonstruktion des Unfalls bei den Ermittlern zu melden. Telefonisch sind diese unter 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu erreichen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell