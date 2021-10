Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211026-1: Einbrecher entwendeten Maschinen und Werkzeuge aus Baustellencontainer - Zeugensuche

Brühl (ots)

Die Täter parkten zudem einen Bagger um.

In Brühl haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (20. Oktober) 16.45 Uhr und Montagnachmittag (25. Oktober) circa 14.30 Uhr einen Container auf einer Baustelle aufgebrochen und Arbeitsmaschinen sowie Werkzeug entwendet. Zudem öffneten die Täter laut derzeitigem Sachstand die Tür eines Baggers und versetzten diesen um wenige Meter.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand schnitten die Täter das Schloss des Baucontainers mit einem unbekannten Werkzeug auf. Unter anderem stahlen die Einbrecher einen Stromerzeuger, eine Rüttelplatte und Werkzeuge. Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

