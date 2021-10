Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211025-4: Einbrecher entwendeten Safe aus Wohnhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen um Mithilfe.

Unbekannte sind zwischen Samstagmorgen (16. Oktober) 4.30 Uhr und Freitagabend (22. Oktober) circa 22.30 Uhr in ein Reihenhaus an der Beethovenstraße in Pulheim eingebrochen. Laut derzeitigem Sachstand drangen die Täter über den hinteren Bereich des Grundstücks in das Haus ein, nachdem sie die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten.

Da der Tathergang nach Einschätzung der Ermittler mit Lärm verbunden war, erhoffen sich die Kriminalbeamten die Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Kriminalkommissariat 13 nimmt alle Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen durchwühlten die Unbekannten ein Zimmer des Hauses und entwendeten neben einem unbefestigten Safe, Bargeld, Schlüssel, Ausweisdokumente, Schmuck und ein elektronisches Gerät. Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell