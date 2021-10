Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211025-1: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Hürth (ots)

Blutprobe entnommen, Fahrer muss mit Bußgeld rechnen

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (25. Oktober) in Hürth-Hermülheim den Fahrer (38) eines E-Scooters kontrolliert. Ein Drogentest zeigte im Hinblick auf THC ein positives Ergebnis an. Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigen später auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Gegen 0.30 Uhr hielten die Polizisten den Scooter-Fahrer auf der Spijkenisser Straße Ecke Thetforder Straße an. Er wirkte auf die Beamten außergewöhnlich heiter und redselig. Nachdem der Drogentest ein eindeutiges Ergebnis gezeigt hatte, räumte der 38-Jährige ein Marihuana konsumiert zu haben. (he)

