Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211022-4: Geldautomat mit Werkzeug aufgebrochen

Brühl (ots)

Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (22. Oktober) einen Geldautomaten an der Rheinstraße in Brühl aufgebrochen. Ermittler der Kriminalpolizei waren bereits am Einsatzort und sicherten die Spuren. Die Beamten gehen nach derzeitiger Einschätzung davon aus, dass der oder die Täter den Automaten mit Hilfe eines schweren Werkzeugs aufgebrochen haben.

Gegen 6 Uhr meldete sich die Mitarbeiterin (53) einer Spielothek bei der Polizei und schilderte, dass der an der Spielhalle aufgestellte Geldautomat aufgebrochen worden war. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter zunächst eine Überwachungskamera unbrauchbar gemacht. Anschließend brachen sie den Geldautomaten auf und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Tatzeit können die Ermittler auf den Zeitraum zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr eingrenzen. Die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen einer weiteren Überwachungskamera aus.

Die zuständigen Kriminalbeamten fragen:

- Wer hat in dem geschilderten Zeitraum im Bereich der Rheinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

- Wer hat Personen erkannt, die möglicherweise schweres Gerät aus einem Fahrzeug ein- oder ausgeladen haben?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (he)

