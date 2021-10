Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211022-3: Einbruch in Eiscafé und Lebensmittelmarkt

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nach Zeugen

In der Nacht zu Donnerstag (21. Oktober) haben Unbekannte in ein Eiscafé und in einen danebenliegenden Lebensmittelmarkt an der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Die Tatverdächtigen beschädigten dazu jeweils die Glastüren der Ladenlokale. Aus beiden Geschäften entwendeten sie eine Registrierkasse. Außer den Kassen erbeuteten die Tatverdächtigen nach derzeitigem Stand nur eine ganz geringe Summe an Wechselgeld.

Die Ermittler bitten Zeugen, die die Tat beobachtet oder in der Nacht verdächtige Personen auf der Otto-Hahn-Straße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell