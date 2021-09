Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Geschwister-Scholl-Straße/Autofahrer in Zusammenhang mit Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag (24.9.) gegen 17 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße in Habvixbeck ereignet hat, sucht die Polizei Coesfeld nach einem Autofahrer. Eine 22-jährige Radfahrerin befuhr die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Schulstraße. Dort überholte sich ein Auto, ohne den erforderlichen Seitenabstand einzuhalten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin nach rechts aus. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich. Zeugen oder der Fahrer des Autos werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

