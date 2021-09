Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Polizei durchsucht Wohnung nach Bedrohung

Coesfeld (ots)

Nach der Bedrohung von mehreren Jugendlichen am Samstag Abend in Senden, durchsuchte die Polizei in der Nacht eine Wohnung mit Spezialkräften. Gegen 21.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Er gab an, dass er sich mit mehreren Jugendlichen am Kanalufer aufgehalten habe. Dort sei eine männliche Person mit dem Fahrrad vorbei gefahren. Dabei hätte der Mann eine Pistole in der Hand gehalten und die Jugendlichen bedroht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Flüchtigen, einen 48-jährigen Sendener. Aufgrund der Angaben zur Bewaffnung des Mannes, forderte die Polizei Spezialkräfte zur Durchsuchung der Wohnung an. Bei der Durchsuchung konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Eine Pistole sowie weitere Waffen konnten in der Wohnung aufgefunden werden. Die Polizei nach dem Mann vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt, sowie zu den Hintergründen der Bedrohung dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell