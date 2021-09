Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg , Waterfohr

Zahlreiche Sachbeschädigungen an Autos und Wahlplakaten am Wochenende

Coesfeld (ots)

Am Wochenende kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Autos im Bereich der Straße "Waterfohr" und des Lübbesmeyerweg in Coesfeld.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24-25.9.2021) beschädigten unbekannte Täter mindestens vier Autos im Bereich der Straße "Waterfohr".

Auf dem Lübbesmeyerweg fanden die Beschädigungen an Autos in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.-26.09.2021) statt. Hier beschädigten die bislang unbekannten Täter neben den Autos auch Wahlplakate.

Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass mehrere Wahlplakate, verschiedener Parteien, als auch sechs Sachbeschädigungen an diversen geparkten Autos begangen worden sind.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell