Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg

Täter gestört - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 25.09.2021 um 20.45 Uhr beobachtete ein 42-jähriger Geschäftsinhaber aus Coesfeld, wie ein weißer Sprinter mit gelben Kennzeichen vor der Eingangstür seines Ladenlokals auf dem Lübbesmeyerweg in Coesfeld parkte. Bei näherer Betrachtung konnte er erkennen, dass die Tür zu seinem Geschäft offen stand. Auf Rufe des Inhabers, flüchteten drei Personen aus dem Gebäude, sprangen in ihr Fahrzeug und fuhren davon.

Die Täter hebelten zuvor die Eingangstüre auf. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell