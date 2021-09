Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schloßstraße

Warenautomat beschädigt und Lebensmittel entwendet

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter zerstörte am 25.09.2021, in der Zeit von 04.30 Uhr bis 05.30 Uhr, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelautomaten eines Hofes auf der Schloßstraße in Nordkirchen.

Augenscheinlich hatten es die Täter auf die Ware in dem Automaten abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen fehlten ein paar Getränke und Würstchen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell