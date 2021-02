Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall auf der B 64 zwischen Höxter und Holzminden

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin verletzte sich bei einem Unfall auf der B 64 bei Höxter, als ein Pkw-Anhänger gegen ihr Auto prallte.

Gegen 09:20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem weißen Mazda Kombi samt Anhänger auf der B 64 von Holzminden aus Richtung Höxter. Vor der Abfahrt nach Albaxen geriet das Gespann nach rechts auf den Grünstreifen. Als der Fahrer sein Auto wieder auf die Fahrbahn lenkte, geriet das Gespann ins Schleudern. Der Anhänger stieß dabei gegen einen roten Mazda, der auf der Gegenfahrbahn Richtung Holzminden fuhr. Die 53-jährige Fahrerin dieses Autos verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der weiße Mazda und der Anhänger wurden bei dem Unfall beschädigt. Der rote Mazda wies im Frontbereich einen erheblichen Schaden auf und war nicht mehr fahrbereit.

Für die Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr in Richtung Holzminden an der Abfahrt nach Albaxen ab. In Richtung Höxter wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine Vollsperrung der B 64 war im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr erforderlich. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Einsatz der Feuerwehr zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe und Säuberung der Fahrbahn notwendig. Die Polizei beendete die Unfallaufnahme gegen 12:30 Uhr. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell