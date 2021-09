Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen - L600 - Alleinunfall mit einer schwerverletzten Person

Coesfeld (ots)

Am Abend des 26.09.2021, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Versmolder, mit seinem Pkw, die L600, aus Richtung Letter Bruch kommend, in Fahrtrichtung Dülmen-Merfeld. Auf gerader Strecke kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch Zeugen des Unfalls wurde der verletzte Fahrer erstversorgt und anschließend mittels RTW einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Sein Pkw wurde geborgen und abgeschleppt, am Baum entstand zudem Sachschaden. Die L600 war bis ca. 20 Uhr gesperrt.

