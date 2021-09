Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen

Auto gegen Baum - 3 Verletzte - Beifahrer lebensgefährlich verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik

Coesfeld (ots)

Am 26.09.2021 befuhr ein 29jähriger Nottulner mit seinem PKW gegen 06:50 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Heller parallel zur B525. Unweit der Anschlussstelle der Autobahn 43 - Nottuln, kam der mit insgesamt drei Personen besetzte PKW aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Während der 29jährige Nottulner Fahrzeugführer leichtverletzt wurde, erlitt der 28jähriger Beifahrer aus Nottuln lebensgefährliche Verletzungen, weshalb er mit einem Rettungstransporthubschrauber in eine umliegende Klinik zur weiteren Behandlung geflogen wurde. Eine 23jährige Mitfahrerin aus Nottuln wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Zur Beweissicherung wurden dem Fahrzeugführer daraufhin Blutproben zur weiteren Auswertung entnommen. Durch die Staatsanwaltschaft Münster wurde zudem die Sicherstellung des verunfallten PKW und die Führerscheinbeschlagnahme angeordnet.

Während der Unfallaufnahme war der Wirtschaftsweg komplett gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Sperrung. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gesichert und entsorgt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell