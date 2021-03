Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 85-Jähriger verirrt sich mit seinem Hund in Harpstedt in einem Waldgebiet +++ Große Suchaktion mit Hubschraubereinsatz erfolgreich beendet

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. März 2021, gegen 19:00 Uhr, meldete sich ein 85-jähriger Mann über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er sich vor etwa eineinhalb Stunden mit seinem Hund in einem Wald in der Nähe von Groß Ippener verlaufen habe.

Die Polizei begann die Personensuche mit mehreren Funkstreifenwagen samt Diensthunden. Dabei wurde immer wieder telefonisch Kontakt zu dem Mann hergestellt. Eine Ortsbestimmung war jedoch zunächst nicht möglich.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Pkw des Herren, welchen er vor dem Spaziergang in der Straße "Zur Großen Höhe" in Prinzhöfte abgestellt hatte, feststellen, sodass eine anschließende Absuche der angrenzenden Waldgebiete mittels eines Hubschraubers erfolgreich verlief.

Die Beamten konnten den 85-Jährigen wohlauf mitten in einem Wald auffinden.

Sein völlig erschöpfter Hund, welcher in etwa 60 Kilogramm wiegt, musste circa einen Kilometer von den Beamten durch den Wald getragen werden.

Eine medizinische Versorgung des Mannes war trotz fast sechsstündigen Aufenthalts im Wald nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell