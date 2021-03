POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

++ Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt ++

Hatten-Kirchhatten. Ein 58jähriger Mann aus Kirchhatten befährt mit einem Pkw BMW die Sandkruger Straße in Richtung Sandkrug. Der 58jährige beabsichtigt nach links in den Kreyenweg abzubiegen, muss verkehrsbedingt jedoch warten. Ein von hinten sich nähernder Kradfahrer, ein 23jähriger Mann aus der Gemeinde Dötlingen, bemerkt das vor ihm wartende Fahrzeug zu spät und fährt trotz Vollbremsung auf den Pkw auf. Der 23jährige wird bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit einem Rtw einer Oldenburger Klinik zugeführt. Am Krad entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw wird stark beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 7500 Euro geschätzt.

