Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tatverdächtiger in U-Haft +++ Brandanschlag auf das Rathaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung des 30-jährigen Tatverdächtigen hat dieser den Brandanschlag auf das Rathaus gestanden.

Zudem hat das Amtsgericht Delmenhorst auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft des Tatverdächtigen angeordnet.

Bezug zu:

Pressemitteilung vom 24.03.2021, 09:40 Uhr:

Stadt Delmenhorst: Brandanschlag auf Rathaus in Delmenhorst +++ Mutmaßliche Motivlage bekannt +++ Ermittlungen dauern an

In Bezug auf die unten stehende Pressemitteilung vom 24.03.2021, 05:37 Uhr, kann ergänzend mitgeteilt werden, dass sich aus der ersten Vernehmung des tatverdächtigen, 30-jährigen Delmenhorsters, die Motivlage des Brandanschlages ergeben hat. Demnach verübte er den Brandanschlag, um seiner Unzufriedenheit über die Corona-Regelungen Ausdruck zu verleihen.

Nach ersten Ermittlungen ist der Mann strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Jedoch werden seitens der Stadt Delmenhorst diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 30-Jährigen geführt, da er gegen die Corona-Verordnung verstoßen hatte.

Staatsschutz- und Brandermittler der Polizei Delmenhorst haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen in diesem Zusammenhang auch weitere Motivlagen.

Zudem wird die Staatsanwaltschaft Oldenburg im Laufe des heutigen Tages über die Untersuchungshaft des Tatverdächtigen entscheiden.

Pressemitteilung vom 24.03.2021, 05:37 Uhr:

Brandanschlag auf das Rathaus in Delmenhorst

Am 23.03.2021, gegen 22.30 Uhr, wurden mehrere Zeugen nach Scheiben klirren auf eine männliche Person aufmerksam, die durch ein zuvor eingeworfenes Fenster des Rathauses mehrere als Molotow-Cocktails präparierte Glasflaschen in das Gebäude warf. Der Raum hinter dem Fenster geriet in Brand.

Einer der Zeugen, ein 43-jähriger Mann aus Delmenhorst, sprach sich kurzentschlossen mit zwei männlichen, 18 und 20 Jahre alten Passanten ab. Unter der Regie des 43-jährigen näherten sie sich dem Mann am Fenster von zwei Seiten. Dadurch verhinderten sie die Flucht des Mannes, der sich dann widerstandslos von ihnen festhalten ließ. Gemeinsam gelang es den Zeugen, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Währenddessen traf auch die Feuerwehr Delmenhorst mit 25 Kräften ein und löschte den Brand. So konnte sie ein größeres Schadensfeuer verhindern und das Rathaus in seiner Funktion intakt halten. Das betroffene Zimmer der Tourist-Info ist jedoch durch das Feuer schwer beschädigt. Nach ersten Schätzungen ist ein Brandschaden von etwa 50.000 Euro entstanden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Delmenhorst. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Motiv des Beschuldigten ist noch nicht hinreichend geklärt. Die eingeleiteten Brandermittlungen sowie Ermittlungen zur Motivlage des Beschuldigten werden heute fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell