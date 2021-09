Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche

Einbruch in KITA

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 25.09.2021, 17 Uhr bis 26.09.2021, 11. Uhr, in eine KITA an der Kreuzkirche in Dülmen ein.

Die Täter schlugen ein Fenster der KITA mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zum Büroraum.

Diesen Durchsuchten sie und entwendeten mindestens ein Laptop. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, muss noch geklärt werden.

Der Büroraum war durch eine verschlossene Tür von anderen Räumen getrennt. Diese Tür blieb unbeschädigt und geschlossen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell