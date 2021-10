Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211026-3: Seniorin nach Notbremsung eines Busses schwerverletzt

Erftstadt (ots)

Ein Autofahrer wollte auf das gesperrte Teilstück der Bundesstraße (B) 265 abbiegen.

Ein Linienbus mit Fahrgästen fuhr am Montagnachmittag (25. Oktober) um 15 Uhr auf der Kreisstraße 44 von Lechenich kommend in Richtung Bliesheim. Am Kreuzungsbereich der zu dieser Zeit noch gesperrten Bundesstraße 265 beabsichtigte der 46 Jahre alte Busfahrer, die Bundesstraße geradeaus zu überqueren. Ihm entgegen soll ein 42-jähriger Autofahrer gekommen sein, der trotz Absperrungen nach links auf das gesperrte Teilstück abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Busfahrer eine Gefahrbremsung durchgeführt. Dabei ist eine 83 Jahre alte Seniorin von ihrem Sitzplatz gerutscht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, die von einem Notarzt behandelt werden mussten. Der Autofahrer war sich seiner Angaben zufolge eines Fehlverhaltens beim Abbiegen nicht bewusst. Die Verletzte konnte zu den Geschehnissen nicht befragt werden. Sie kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell