Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-1: Unbekannte sprengten Zeitungskasten - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Explosion und dadurch umherfliegende Metallteile sehr gefährlich!

In der Nacht zu Mittwoch (27. Oktober) haben bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr einen Zeitungsautomaten in Wesseling-Keldenich gesprengt. Der rote Kasten war an einem Straßenschild der Kreuzung der Aachener Straße und der Straße 'Im blauen Garn' befestigt. Aufmerksame Zeugen hörten in der Nacht einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Teile des Kastens waren durch die Explosionskraft derart beschleunigt worden, dass sie ein Straßenschild und das Gehäuse eines Stromkastens beschädigten.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Der Zeitungskasten wurde durch die Sprengkraft völlig zerstört. Die darin befindlichen Zeitungen waren stark verschmutzt und nicht mehr brauchbar. Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und fertigten eine Strafanzeige. Die zuständigen Kriminalbeamten haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

