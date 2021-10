Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-3: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen zwischen Auto- und Zweiradfahrern

Wesseling/Brühl (ots)

In einem Fall flüchtete ein Autofahrer von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Fahrer (60) eines Kleinkraftrades bog am Montagmorgen (26. Oktober) um 7.45 Uhr von der Entenfangstraße in Berzdorf nach rechts auf die Kurfürstenstraße ab. Ein nachfolgender Autofahrer (30) soll nach links auf den kreuzenden Verkehr geachtet haben und in der Folge auf den Kradfahrer aufgefahren sein. Dieser stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Uniklinik.

Um 14.55 Uhr befuhren ein Auto- und ein Fahrradfahrer die Pingsdorfer Straße in Richtung Uhlstraße (Stadtzentrum Brühl). Kurz vor der Straße "In der Maar" soll der Autofahrer den Radfahrer überholt haben und sei im Anschluss in die Straße nach rechts abgebogen. Der nun nachfolgende Fahrradfahrer habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem von ihm benutzten Wagen soll es sich nach Angaben von Zeugen um einen dunkelblauen Mercedes Benz der C-oder E-Klasse mit zwei Auspuffrohren und Bergheimer Städtekennung gehandelt haben. Den Schwerverletzten brachten Rettungskräfte in eine Uniklinik. Die Ermittlungen zum flüchtigen Autofahrer hat das Verkehrskommissariat in Hürth eingeleitet. (bm)

