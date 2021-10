Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211027-4: Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!"

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet Beratungsangebote zum Schutz vor einem Einbruch an.

Wie unweigerlich Jeder feststellen musste, hat die dunkle Jahreszeit wieder begonnen. In der Vergangenheit war es bislang so, dass sich Einbrecher diese Zeit zu Nutze gemacht haben. Zwar sind in den vergangenen vier Jahren die Wohnungseinbrüche kontinuierlich gesunken, trotz allem sollten wir uns nicht in einer scheinbaren Sicherheit wiegen und weiterhin Absicherungsmaßnahmen zum Schutz vor einem Einbruch vornehmen. Sicherheitstechnische Einrichtungen lassen Wohnungseinbrecher immer häufiger scheitern, so dass es bei einem Einbruchsversuch bleibt und die Täter nicht in Ihre privaten Räumlichkeiten gelangen. Eine deutliche Steigerung der versuchten Wohnungseinbrüche macht sich auch in Zahlen bemerkbar. Im Jahr 2007 waren lediglich ein Drittel aller Einbrüche Versuche, im Jahr 2019 waren fast die Hälfte aller Einbrüche Versuchshandlungen.

Über Maßnahmen wie Sie Ihre Wohnung oder Ihr Wohnhaus sichern können, informieren Sie gerne unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention. Diese finden Sie am Freitag, 29. Oktober 2021 in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr in Frechen auf dem Wochenmarkt an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 97.

Vorträge unserer Beraterinnen und Berater zum Thema Einbruchschutz und Cybercrime können Sie am Sonntag, 31. Oktober 2021 auch in einem Livestream von 11 bis 13 Uhr verfolgen. Bei der Sicherheitsmesse 2021, die in diesem Jahr Online durch den Rhein-Erft-Kreis ausgerichtet wird, stehen in diesem Jahr besonders der Einbruchschutz und die Datensicherheit im Fokus. Den Livestream können Sie über folgende Seite abrufen: www.rhein-erft-kreis.de/sicherheitsmesse.

Grundsätzlich gilt zur Vorbeugung von Einbrüchen:

- Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam! - Wählen Sie im Verdachtsfall die 110! - Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos zum Einbruchschutz beraten! (akl)

