Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchte Wohnungseinbrüche

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte setzten im Zeitraum von Montag, 4. Oktober, 18 Uhr bis Dienstag, 5. Oktober, 18 Uhr, vergeblich dazu an, in insgesamt drei Einfamilienhäuser auf der August-Brust-Straße einzubrechen. Hierzu versuchten sie jeweils, die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Alle drei hielten dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell