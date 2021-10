Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rote Sattelzugmaschine nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstag, 5. Oktober, wurde ein Ford gegen 9.45 Uhr bei einer Unfallflucht auf der Ahlener Straße Ecke Heessener Straße beschädigt.

Eine 36-Jährige war in ihrem Ford auf der Ahlener Straße in Richtung Süden unterwegs und wollte nach rechts in die Heessener Straße abbiegen. Eine rote Sattelzugmaschine fuhr in gleicher Fahrtrichtung auf der Ahlener Straße - als diese sich auf gleicher Höhe mit dem Ford befand, bog die Sattelzugmaschine ebenfalls nach rechts ab. Während des Abbiegens kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw, die Sattelzugmaschine flüchtete anschließend vom Unfallort.

Die rote Sattelzugmaschine mit Anhänger soll laut der 36-Jährigen einen gelben Lkw geladen und ein ausländisches Kennzeichen gehabt haben.

Der entstandene Sachschaden am Ford wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

