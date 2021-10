Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsches Gericht zubereitet: Mann flippt in Imbiss aus

Hamm-Mitte (ots)

Ein 43-jähriger Mann ist am Freitag, 1. Oktober, um 14.45 Uhr in einem Imbiss an der Poststraße komplett ausgerastet, da der Betreiber ihm angeblich ein falsches Gericht zubereitetet hat.

Der 43-Jährige aus Hamm verständigte daraufhin die Polizei. Danach beschwerte er sich erneut bei dem 41-jährigen Imbiss-Betreiber und versuchte, ihn über die Ladentheke hinweg zu schlagen. Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter, einem 46-Jährigen, gelang es schließlich, den wütenden Kunden wegzuziehen und vor die Tür zu befördern. Der 43-Jährige biss dabei allerdings den 46-jährigen Mitarbeiter in den Unterarm.

Als die Polizei eintraf, die der Randalierer zuvor selbst alarmiert hatte, schrie er auch die Einsatzkräfte an und verhielt sich unkooperativ.

Der 41-Jährige und der 46-Jährige wurden leicht verletzt, gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (hr)

