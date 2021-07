Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit vier Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Duisburg auf der Friedrich-Ebertstraße in Richtung A2. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Friedrich-Eberstraße in Richtung A42. Der 23-Jährige wollte nach links in die Horster Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Dorstener. Der 22-Jährige verletzte sich leicht. In seinem Fahrzeug fuhren ein Säugling und zwei weitere Beifahrer mit. Alle wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 10.000 Euro Sachschaden.

