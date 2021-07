Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag kollidierten ein 22-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen und ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus Witzenhausen auf der Braukstraße in Höhe der Einmündung Gungstraße. Der Fahrradfahrer wollte an einer Ampel die Braukstraße überqueren. Hierbei wurde er von dem Autofahrer erfasst und leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand 6.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell