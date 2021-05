Polizei Düren

POL-DN: Mit Hammer und Pistole Geld erbeutet

Düren (ots)

Am Freitagabend um 22:25 Uhr kam es zu einem Überfall auf die Star-Tankestelle an der Euskirchener Straße in Düren. Zur Tatzeit betraten zwei offensichtlich männliche Personen mit Skimasken den Verkaufsraum der Tankstelle. Eine maskierte Person bedrohte mit einer schwarzen Schusswaffe den 20jährigen Kassierer aus Düren und forderte die Öffnung der Kasse. Währendessen stand die zweite maskierte Person mit einem Hammer bewaffnet an einem Getränkeregal. Nachdem der geschädigte Kassierer die Kasse geöffnet hatte, ging die erste Person hinter die Verkaufstheke und entwendete Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Kassierer sowie eine kurz nach der Tat an der Tankstelle eingetroffene Zeugin konnten die beiden Täter wie folgt beschreiben: offensichtlich männlich, beide dunkel gekleidet, Skimaske und schwarze Stoffhandschuhe. Die erste Person sprach akzentfreies Deutsch, war ca. 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Aufgrund der Stimme wird diese Person auf Anfang 20 geschätzt. Die zweite Person, die bei der Tatausführung nichts sagte, sei ca. 1,65 Meter groß und habe eine etwas kräftigere Statur. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen nach den Täter laufen. Hinweise von weiteren Zeugen können jederzeit unter der Telefonnummer 02421-9490 an die Polizei weitergegeben werden.

