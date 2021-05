Polizei Düren

POL-DN: Moppedfahrer will Zusammenstoß vermeiden und rutscht unter PKW

Jülich (ots)

Ein 52-jähriger aus Aldenhoven befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße 'An der Vogelstange' stadtauswärts. Ihm entgegen kam eine 28-jährige Pkw Fahrerin. In Höhe der Zülpicher Straße übersah diese den vorrangberechtigten Kradfahrer und bog nach links ab. Der Kradfahrer kam in Folge des Bremsmanövers zu Fall und rutschte seitlich unter den Pkw. Da die Geschwindigkeit in dieser Straße auf 30 km/h begrenzt ist, zog sich der Kradfahrer nur leichte Verletzungen zu, Schürfwunden und leichte Rückenschmerzen. Zur vorsorglichen Untersuchung wurde der Kradfahrer in ein Krankenhaus verbracht.

