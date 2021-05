Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Jülich-Welldorf (ots)

Ein 27-jähriger Pkw Fahrer aus Jülich beabsichtigte am frühen Nachmittag von Welldorf kommend, auf die B55 in Richtung Linnich einzubiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 60-jährige Motorradfahrer aus Linnich, welcher die B55 ebenfalls in Fahrtrichtung Linnich befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte seitlich mit dem Pkw. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer nach Zeugenaussagen über die Motorhaube des Pkw geschleudert. Mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen an Hand und Ellbogen wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Die B55 und die Anschlußstelle L213 mußten während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden gesperrt werden - der Verkehr wurde abgeleitet.

