Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Taschendiebe erwischt - U-Haft !

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag nahm die Polizei drei Tatverdächtige nach einem Taschendiebstahl am Lipper Weg fest. Die Tatverdächtigen, zwei Männer und eine Frau (32, 37 und 38) entwendeten einer 20-jährigen Marlerin vor einem Verbrauchermarkt die Geldbörse. Ein zufällig vor Ort befindlicher Polizeibeamter, der privat unterwegs war, wurde Zeuge des Vorfalls und sprach zwei der Tatverdächtigen an. Daraufhin ergriffen sie unvermittelt die Flucht. Der Beamte konnte die beiden jedoch einholen und bis zum Eintreffen der Unterstützungskräfte festgehalten. Den dritten Tatverdächtigen griffen die Beamten an dem von ihnen mitgeführten Auto auf. Er wurde ebenfalls festgenommen. Das bei der Durchsuchung der Personen aufgefundene Bargeld, die Handys sowie das mitgeführte Auto wurden sichergestellt. Die zuvor entwendete Geldbörse konnte in einem Mülleimer aufgefunden und der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die drei Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz stehen ebenso im Verdacht am gleichen Tag eine Tat in Emsdetten begangen zu haben. Am Samstag wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Amtsgericht Marl vorgeführt. Der zuständige Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell