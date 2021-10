Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt

Hamm-Mitte / Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Freitag, 1. Oktober und Samstag, 2. Oktober, wurden in Hamm-Mitte und Bockum-Hövel insgesamt zwei Autos durch Feuer beschädigt.

Bereits am Freitag, 1. Oktober, 23.25 Uhr, bemerkte ein Zeuge ein Feuer an einem VW auf der Oberholsener Straße. Vor einem Mehrfamilienhaus beschädigt eine Flamme den rechten Vorderreifen eines Golfs und verursachte einen niedrigen dreistelligen Sachschaden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auch am Samstag, 2. Oktober 2021 Uhr, legten Unbekannte gegen 18 Uhr Feuer an einem geparkten Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte den Renault - der Schaden liegt geschätzt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Hamm sucht nun Zeugen, die Personen an den Tatorten gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

