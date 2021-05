Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Radfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Lennestadt (ots)

Zwei Motorradfahrer fanden am Sonntag gegen 12.35 Uhr einen auf dem Boden liegenden 11-jährigen Jungen. Dieser gab an, dass er zuvor den Gehweg in Richtung Trockenbrück gefahren sei. Bei einer Bremsung mit seinem BMX-Rad hätte das Vorderrad blockiert. Er sei über den Lenker auf den Boden gestürzt. Mit einem Rettungswagen kam er leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell