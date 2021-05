Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto brennt in Garage

Attendorn (ots)

Ein Zeuge meldete gestern gegen 18 Uhr einen brennenden PKW in einer Garage in der Straße "Am Hollenloch". Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte das Fahrzeug, das im Bereich unterhalb der Motorhaube brannte löschen, noch bevor die Flammen auf das Gebäude übergreifen konnten. Im Zuge der Ermittlungen am Einsatzort ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. In einer Vernehmung gab er die Brandstiftung zu. Die Motivlage bleibt weiter unklar. Nach Vernehmung wurde er wieder entlassen. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Stand im vierstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

