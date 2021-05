Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 09.00 und 15.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bisher Unbekannte zerkratzten den Lack auf der Beifahrerseite eines schwarzen BMW, der in der Bergstraße abgestellt war. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell