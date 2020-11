Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0761 --Treckerdemo in Bremen--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 19.11.20, 11.30 - 14 Uhr

Am Donnerstag findet in Bremen eine Treckerdemo unter dem Motto "Land schafft Verbindung" statt. Die Landwirte möchten auf ihre existenzbedrohende Situation aufmerksam machen. Es wird zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen.

Die Teilnehmer treffen sich mit ihren Schleppern am Vormittag in Elsdorf und werden mit etwa 200 Treckern den Weg nach Bremen antreten. Die Fahrt endet in der Henrich-Focke-Straße bei einem Milchkontor, wo ein Forderungspaket übergeben werden soll. Aufgrund der erwarteten Anzahl von Fahrzeugen wird es im Stadtgebiet zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr zu erheblichen Behinderungen kommen.

Die nachfolgende Strecke wird nach derzeitiger Planung von der Kolonne gewählt: Osterholzer Heerstraße, Sebaldsbrücker Heerstraße, Pfalzburger Straße, Osterdeich, Wilhelm-Kaisen-Brücke, Friedrich-Ebert-Straße, Flughafendamm.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell