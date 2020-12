Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gestohlenes Rad bei Kontrolle sichergestellt

WeinheimWeinheim (ots)

Am Mittwoche gegen 13:40 Uhr konnten Beamte des Polizeireviers Weinheim bei der Kontrolle eines 40-jährigen Mannes am Hauptbahnhof ein als gestohlen gemeldetes Mountainbike sicherstellen. Der Mann machte zur Herkunft des Fahrrads widersprüchliche Angaben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Rad vor etwa einem Monat an einer Schule entwendet wurde. Das Fahrrad kann nun wieder dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

