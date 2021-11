Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Hebelspuren an Eingangstür eines Einfamilienhauses

Scheuerfeld (ots)

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in 57584 Scheuerfeld am 20.11.2021 gegen 16:00 Uhr Hebelspuren an der Hauseingangstüre fest. Die Eingangstür hielt dem Einbruchversuch jedoch stand und es gelangte niemand in das Gebäude. Die Schadenshöhe an der Tür ist noch unbekannt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02741 926-0, sofern in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Waldstraße gemacht worden sind.

