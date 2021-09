Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schmierereien an Grundschule (Update)

Lingen (ots)

Von Montag auf Dienstag ist es auf dem Gelände der Overbergschule an der Stephanstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien gekommen. Unbekannte Täter hatten mit grüner Farbe den Satz "Kinder brauchen Liebe keine Maske" an eine dortige Wand gesprüht. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Update:

Wie soeben bekannt wurde, sind am Rewe-Markt in der Josefstraße ebenfalls Schriftzüge im vergleichbaren Kontext aufgetaucht. Zwischen dem 14. und 20. September haben Unbekannte dort die Sätze "Masken machen krank" und "Die Pandemie ist Fake" an die Fassade gesprüht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell