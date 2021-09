Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfallbeteiligter gesucht

Aschendorf (ots)

Am 16.09.21 ist es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes Benz C-Klasse sei demnach als vorfahrtberechtigter in die Russelstraße eingebogen, ohne den Blinker zu betätigen. Hierdurch wurde eine Radfahrerin derart irritiert, dass diese zu Fall kam und sich verletzte. Der Fahrer des Mercedes Benz setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (04961) 926 0 entgegen.

