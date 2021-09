Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Diebstahl eines Katalysators

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter gingen am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 07.40 Uhr bis 18:00 Uhr einen VW Polo an. Das Auto parkte zur Tatzeit auf einem Pendlerparkplatz an der Mehringer Straße. Durch die Täter wurde der Katalysator fachmännisch abgetrennt und ausgebaut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 92921 0 entgegen.

