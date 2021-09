Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kita

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Kita an der Elsterstraße eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude werden weitere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. Die Täter entwenden Bargeld und drei Kameras. Insgesamt entsteht ein Schaden in einer Höhe von etwa 2370 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 87 0 entgegen.

