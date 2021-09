Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Geeste (ots)

Bereits am 23. August ist es an der Bushaltestelle am Wietmarscher Damm zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Zwischen 5.30 und 16.30 Uhr wurde dort ein hochwertiges Elektrorad der Marke KTM, Modell CX5 in grauer Farbe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell