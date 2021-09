Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mann nach Autobahnunfall in Lebensgefahr

Emsbüren (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der A31 in Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann aus Rumänien schwebt in Lebensgefahr. Er war gegen 13.30 Uhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Oberhausen unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden polnischen Sattelzug auffuhr. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zufolge liegen Hinweise darauf vor, dass der 50-Jährige am Steuer eingeschlafen sein könnte. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A31 ist ab der Anschlussstelle Wietmarschen aktuell noch für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in Richtung Süden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

