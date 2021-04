Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einer Praxistür

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es gegen 08.00 Uhr an einem Ärztehaus in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Glasscheibe einer Tür. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell