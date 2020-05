Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Pkw vollständig ausgebrannt - 12 000,- Euro Schaden, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugvollbrand eines, in der Marburger Straße geparkten, VW Touran gemeldet. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In unmittelbarer Nähe geparkte andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Pkw auf ca. 12 000,- Euro. Verletzt wurde Niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Brandgeschehen geben können, werden gebeten mit der Kriminaldirektion Heidelberg Tel: 0621-174-4444 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell