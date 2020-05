Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Beamten des Polizeiposten Schönau suchen nach Zeugen, die in der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen einen Verkehrsunfall in der Johann-Wilhelm-Straße beobachtet haben. Ein Unbekannter beschädigte dabei einen geparkten BMW nicht unerheblich und verursachte einen Schaden von mindestens 4.000 Euro. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Verursacher. Zeugen, werden gebeten, sich unter 06228 8230 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell